В ЕС назвали условие участия в восстановлении Сирии

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что страны Европы будут участвовать в восстановлении Сирии при наличии политического процесса. Слова Могерини передает РИА «Новости».

По словам главы европейской дипломатии, ЕС «был бы готов» принять участие в восстановлении Сирии, так как благополучие сирийского народа в ходит в интересы Евросоюза. При этом, подчеркнула Могерини, странам ЕС необходимы «политические условия» для участия в процессе восстановления.

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«Я вижу «окно» возможностей, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно подписанному (Россией и Турцией. — «Газета.Ru») меморандуму, конституционный комитет сможет начать работу для начала политического процесса и вовлечения международного сообщества [в восстановление Сирии]», — сказала Могерини.

Ранее Могерини заявляла, что система международных отношений в настоящее время переживает хаос.