Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном в новом месте

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени будет объявлено о втором саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Reuters.

При это Трамп отметил, что для встречи будет выбрано новое место.

Трам заявил, что вторая встреча двух лидеров может состояться «достаточно скоро».

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Он также добавил, что в настоящее время госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает данный вопрос.

Пресаммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи две тонны деликатесных грибов мацутакэ.

Трамп с воодушевлением воспринял итоги встречи корейских лидеров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.