Европа сегодня боится быть благодарной Советскому Союзу за свободу европейских стран, забвение подвига советских воинов является подлостью, поэтому молдавский политический блок «Победа» присоединится к митингу и шествию в Кишиневе в честь Дня Победы 9 мая. Об этом заявил глава молдавской запрещенной оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Европа боится быть благодарной Советской армии за то, что сегодня европейские страны свободны. Правительства этих государств считают, что 7 миллионов советских воинов и вовсе не участвовали в освобождении Европы от нацизма. Это подлость, которой не должно быть места в нашей жизни», — подчеркнул Шор.

По словам политика, нынешние власти Молдавии «пытаются украсть у народа этот праздник».

Он отметил, что, помимо участия в митинге в честь 9 Мая в Кишиневе, блок «Победа» организует масштабные мероприятия, посвященные 79-летней годовщине Великой Победы, в ряде городов Молдавии, включая Оргеев, Комрат, Тараклию и Бельцы.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева посетить празднование Дня Европы 9 мая в молдавской столице.

21 апреля Шор заявлял, что новый молдавский оппозиционный политический блок «Победа» будет выступать против «тотальной узурпации» действующих властей Молдавии, так как республика потеряла свою субъективность и независимость.

Ранее молдавский оппозиционер назвал Майю Санду «беспринципной дурой».