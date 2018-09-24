В Госдуме ответили Помпео на слова о бесполезности России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что Россия «не приносит пользы» ни на Украине, ни в Сирии, передает РИА «Новости».

По словам Морозова, именно США стали причиной событий на Украине и в Сирии.

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«США затеяли заварушку и на Украине, и на Ближнем Востоке, так называемая арабская весна, производная от которой является конфликт в Сирии», — сказал Морозов

Он напомнил, что при этом Россия выступает против терроризма в любом проявлении, а также против «человеконенавистнической идеологии, как на Украине».

«Видимо, для Помпео такая очевидная логика неприемлема, он руководствуется собственными милитаристскими взглядами, поэтому и делает такие странные выводы», — заключил Морозов.

Ранее Помпео заявил, что от России «не было пользы ни на Украине, ни в Сирии».