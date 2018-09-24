СМИ узнали о намерении США обвинить Китай в «пагубной деятельности»

Вашингтон планирует обвинить Пекин во «враждебных действиях» по отношению к государственному и частному секторам США. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В издании отметили, что американские власти планируют подкрепить обвинения доказательствами, которых у администрации США «тонны».

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По словам источника портала, Соединенные Штаты намерены предъявить претензии Китаю за его «пагубную деятельность» в области кибератак, вмешательства в выборы и краже интеллектуальной собственности.

«Мы не собираемся позволить только России быть раздражающим фактором… Это Россия и Китай», — сказал источник.

Также сообщается, что с обвинениями против Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что Помпео заявил о решимости США победить в торговой войне с Китаем.