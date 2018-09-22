МИД Китая вызвал посла США из-за России

Министерство иностранных дел Китая вызвало к себе американского посла в КНР из-за санкций, введенных в отношении страны за сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что китайское министерство иностранных дел сделало дипломату США резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры китайских вооруженных сил и «соответствующих ответственных лиц».

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Других подробностей о разговоре не сообщается.

Ранее сообщалось, что представители министерства обороны Китая выразили крайнее возмущение и протест Соединенным Штатам в связи с введением санкций в отношении Китая за военное сотрудничество с Россией.