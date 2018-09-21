Лавров рассказал о стремлениях балканских стран в ЕС

Россия не имеет ничего против стремления балканских стран в Евросоюз, передает РИА «Новости» заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Наверное, вы обратили внимание на заявление в начале сентября Федерики Могерини, которая сказала буквально следующее: «Балканы — это территория Евросоюза, никто больше сюда не должен соваться». Мы ничего не имеем против стремления балканских стран, включая Боснию и Герцоговину, в Евросоюз, но подобные аррогантные, я бы даже сказал, великодержавные заявления не делают чести Евросоюзу», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров назвал ужесточение антироссийских санкций США проявлением нечистоплотной конкуренции.