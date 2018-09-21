Пушилин подал документы на выборы главы ДНР

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подал в ЦИК ДНР необходимые для участия в выборах главы республики документы, сообщает РИА «Новости».

Накануне Пушилин заявил, что принял решение баллотироваться на выборы главы ДНР.

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Предыдущий глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Парламент ДНР проголосовал за назначение Пушилина исполняющим обязанности главы республики.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Официальный Киев в свою очередь заявил, что не признает выборы.