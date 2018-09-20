Захарова сравнила ситуацию с «Новичком» с «историческим мемом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию с отравлениями в Солсбери и Эймсбери с историей Лох-Несского чудовища. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, «во всех грязных» историях исторически пытались обвинять Россию, однако сейчас это «приобрело масштабы паранойи».

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«Это уже история, которая стала похожа на историю с лох-несским чудовищем: когда все его видели, все с ним практически разговаривали, а на проверку оказывается, что это все фальшивки, и спустя столько лет лох-несское чудовище превратилось в исторический мем», — отметила Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что новое отравление в Солсбери могло быть инсценировкой.