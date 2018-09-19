Меркель приветствовала договоренности России и Турции по Идлибу

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным приветствовала договоренности лидеров России и Турции по урегулированию конфликта в Идлибе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу канцлера.

17 сентября в Сочи состоялась встреча глав России и Турции, по итогам которой стороны договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны, а также заключили меморандум.

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«Канцлер приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и защите гражданского населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также во время разговора Меркель и Путин обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Обе стороны подчеркнули необходимость быстрого и полного осуществления минских соглашений, а также уделили внимание гуманитарным вопросам.

Ранее сообщалось, что между Путиным и Меркель состоялся телефонный разговор.