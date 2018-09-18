МИД России вызвал посла Нидерландов из-за «нагнетания шпиономании»

Российский МИД вызвал посла Королевства Нидерландов в России Рене Джонса-Боса из-за продолжающейся кампании по «нагнетанию шпиономании». Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что нидерландская сторона была предупреждена о «недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций». В МИДе отметили, что это уведомление касается в том числе вопросов международной политики, которые могут нанести ущерб «и без того подорванным» двусторонним отношениям.

Ранее нидерландская газета NRC Handelsblad сообщила, ссылаясь на собственное расследование, о двух гражданах России, которые якобы намеревались шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой изучали отравление россиян в Солсбери. Позднее в разведке Швейцарии подтвердили участие в операции против «российских шпионов».