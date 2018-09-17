В ЦИК пообещали направить в Приморье специальную комиссию

Возглавляющая российскую Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что подконтрольное ей ведомство берет тайм-аут для того, чтобы познакомиться с поступившими по выборам в Приморье обращениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Памфиловой, был сделан запрос, чтобы получить от региональной комиссии все материалы, связанные с жалобами и обращениями по поводу голосования.

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«Мы ждем не просто стенаний и восклицаний на кандидатов в прессе, а ждем подтверждения их обвинений в виде фактов», — сказала Памфилова.

Она добавила, что тайм-аут продлится до 19 сентября, но комиссия не будет делать выводов, пока у нее не сложится полная картина голосования в регионе.

«Мы направим дополнительно наших специалистов по тем вопросам, которые у нас останутся», — заявила Памфилова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу выборов губернатора в Приморье.