Песков: сам Абэ не отреагировал на предложение Путина о мирном договоре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объяснимым то, что для формулирования японской стороной позиции по заключению мирного договора без условий понадобится время, передает «Россия 1».

«Действительно, сам господин Абэ не отреагировал, отреагировал Токио, дипломаты на это. Понятно, что такие инициативы в таких сложных материях, которые, безусловно, имеют не только внешнеполитический угол, а во многом имеют внутриполитический, тем более в Японии. Формулирование позиций на такую инициативу займет время и это вполне объяснимо и нормально», — сказал Песков.

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Он также отметил, что власти Японии инициировали повышение уровня взаимного доверия через интенсификацию экономического сотрудничества.

Ранее Песков сообщил о намерении России продолжить переговоры с Японией о заключении мирного договора между странами.