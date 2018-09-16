Песков рассказал о доверии Си Цзиньпина Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что участие китайского лидера Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) говорит о его доверии к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом Песков заявил в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Как отмечается, Си Цзиньпин принял участие в дискуссии на пленарном заседании ВЭФ.
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«Действительно, традиционно председатель не принимает участие в дискуссии. Он не принимал участия в Давосе», — подчеркнул Песков.
По его мнению, полноформатное участие китайского лидера в форуме говорит о том, что «ему здесь комфортно», что он доверяет Путину и что для него это важный регион.
Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин во время ВЭФ приготовили блины и снова выпили водки.