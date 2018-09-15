Пушков прокомментировал слова Кучмы о ситуации на Украине

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова второго президента Украины Леонида Кучмы о ситуации в стране. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

По словам Кучмы, ситуация, в которой у политической элиты нет единого взгляда на курс развития страны, является ужасной. Пушков отметил точность этих слов.

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«Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, ее экс-президент Кучма назвал происходящее емким словом «ужас». В точку», — написал сенатор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев «переиграл» Москву за счет соглашения об ассоциации с Евросоюзом.