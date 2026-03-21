Юрист предупредил о штрафах за мойку машины рядом с рекой

Юрист Прокофьев: за мытье машины у реки могут оштрафовать до 4,5 тыс. рублей

Мытье автомобиля рядом с рекой может привести к административному штрафу до 4,5 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Илья Прокофьев.

По его словам, такие действия могут подпадать под статью 8.13 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. В отдельных случаях возможна квалификация по статье 8.42 КоАП РФ, где штраф составляет от 3 до 4,5 тыс. рублей.

Прокофьев отметил, что многое зависит от обстоятельств. Если человек сознательно моет машину у воды и понимает, что загрязненная жидкость попадает в водоем, его вина очевидна.

При этом, если автомобиль моют на своем участке и владелец не предполагает загрязнения ближайшего водоема, ситуация может оцениваться иначе. Однако в таком случае могут возникнуть вопросы к законности размещения участка и построек в водоохранной зоне.

1 марта в России вступил в силу ряд изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения в части превышения скоростного режима.

