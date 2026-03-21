Юрист предупредил о штрафах за мойку машины рядом с рекой

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Юрист Прокофьев: за мытье машины у реки могут оштрафовать до 4,5 тыс. рублей
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Мытье автомобиля рядом с рекой может привести к административному штрафу до 4,5 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Илья Прокофьев.

По его словам, такие действия могут подпадать под статью 8.13 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. В отдельных случаях возможна квалификация по статье 8.42 КоАП РФ, где штраф составляет от 3 до 4,5 тыс. рублей.

Прокофьев отметил, что многое зависит от обстоятельств. Если человек сознательно моет машину у воды и понимает, что загрязненная жидкость попадает в водоем, его вина очевидна.

При этом, если автомобиль моют на своем участке и владелец не предполагает загрязнения ближайшего водоема, ситуация может оцениваться иначе. Однако в таком случае могут возникнуть вопросы к законности размещения участка и построек в водоохранной зоне.

1 марта в России вступил в силу ряд изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения в части превышения скоростного режима. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее россиянам напомнили о штрафах за громкую музыку в машине.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
