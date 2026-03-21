Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп сделал важное заявление по прекращению огня в Иране

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп не намерен прекращать боевые действия в Иране. Об этом он заявил журналистам, вылетая из Белого дома в штат Флорида, передает РИА Новости.

«Я не хочу прекращения огня», — уточнил американский президент.

Он подчеркнул, что не видит дипломатической возможности урегулировать конфликт, поскольку в Иране не осталось лидеров и «никто не хочет быть там лидером». Тем не менее США готовы к переговорам, подчеркнул Трамп.

Президент Америки подчеркнул, что армия и флот Ирана, а также их радары и системы ПВО уничтожены.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие, и выразил уверенность, что, если бы Тегеран имел ядерное оружие, он бы применил его.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что могут свернуть операцию на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!