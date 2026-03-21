Трамп сделал важное заявление по прекращению огня в Иране

Президент США Дональд Трамп не намерен прекращать боевые действия в Иране. Об этом он заявил журналистам, вылетая из Белого дома в штат Флорида, передает РИА Новости.

«Я не хочу прекращения огня», — уточнил американский президент.

Он подчеркнул, что не видит дипломатической возможности урегулировать конфликт, поскольку в Иране не осталось лидеров и «никто не хочет быть там лидером». Тем не менее США готовы к переговорам, подчеркнул Трамп.

Президент Америки подчеркнул, что армия и флот Ирана, а также их радары и системы ПВО уничтожены.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие, и выразил уверенность, что, если бы Тегеран имел ядерное оружие, он бы применил его.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что могут свернуть операцию на Ближнем Востоке.