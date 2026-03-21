В Башкирии введен режим беспилотной опасности

На территории Башкирии рано утром 21 марта объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Также в аэропорту Уфа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

До этого ограничения на полеты ввели в аэропортах Ижевска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Пскова, Самары, Ульяновска, Волгограда и Саратова.

20 марта временные ограничения затронули аэропорт Внуково. Также временно не принимал и не выпускал рейсы аэропорт Калуги.

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 283 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

Ранее названо число иностранных наемников на стороне ВСУ.