Беспилотники врезались в многоэтажку в Уфе

SHOT: в Уфе беспилотник попал в многоэтажный дом

В Уфе беспилотники врезались в многоквартирный дом, повредив крышу и несколько квартир. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что около 09:20 утра по местному времени услышали громкий звук, похожий на взрыв, после чего над новостройкой появился дым.

По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что дом еще не введен в эксплуатацию и в нем никто не проживает.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы остается закрытым уже два часа.

За прошедшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 283 украинских БПЛА. Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что менее чем за сутки силы противовоздушной обороны отразили атаку 49 БПЛА, летевших на Москву.

