Раскрыта новая схема мобилизации на Украине с участием иностранных наемников

РИА Новости: на Украине мужчин вывозят к границе и шантажируют видео
На Украине начала применяться новая схема насильственной мобилизации, при которой мужчин призывного возраста вывозят к границе и используют видеозаписи для давления. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника, к таким действиям привлекают иностранных наемников, в основном из Польши и Румынии. Он отметил, что меры по усилению мобилизации согласованы, а иностранные бойцы участвуют в операциях на приграничных территориях.

Собеседник агентства рассказал, что сотрудники военкоматов действуют совместно с такими группами. В ряде случаев мужчин доставляют к границе с Румынией, где под угрозой оружия записывают видео, якобы фиксирующее попытку незаконного пересечения.

По его словам, эти записи затем используют как компромат, чтобы заставить людей отправиться в ряды ВСУ. В отношении тех, кто отказывается, возбуждают уголовные дела.

12 марта депутат Рады, член комитета по национальной безопасности Вадим Ивченко предложил распространить ограничения для неплательщиков алиментов на мужчин, уклоняющихся от мобилизации, а также на военнослужащих, самовольно покинувших часть. По его мнению, это может стать дополнительным фактором, который будет удерживать военнослужащих от самовольного ухода из части.

Ранее из учебного центра ВСУ сбежали десятки мобилизованных.

 
