Украине предсказали конфликт с США из-за выборов

Украине грозит конфликт с США при отказе проводить президентские выборы. Об этом пишет The Times со ссылкой на замглавы украинской ЦИК Сергея Дубовика.

По словам чиновника, ЦИК должен был предоставить Верховной раде законопроект о проведении выборов в конце марта. Однако теперь сроки сдвинулись на конец мая, в то время как в США настаивают на проведении выборов.

«Знаете, какой пример они нам приводили? Гражданская война в США. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете?» — рассказал Дубовик.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

