В РПЦ высказались про кончину главы раскольнической УПЦ Филарета

Главной причиной упорства предстоятеля неканонической Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарета в расколе стали гордость и властолюбие. Об этом в беседе с RG.RU заявил протоиерей Николай Балашов, советник патриарха Кирилла.

По словам священнослужителя, в середине 1980-х годов, будучи митрополитом Киевским и всея Украины, Филарет был почти уверен, что он станет патриархом Русской православной церкви (РПЦ), однако тогда был избран митрополит Алексий — патриарх Алексий II.

По словам Балашова, Филарет тогда заявил, что Алексий II — последний патриарх единой церкви. Протоиерей предположил, что уже тогда Филарет задумал о том, чтобы стать патриархом, если не в Москве, то хотя бы в Киеве.

В 1992 году Филарет стал инициатором создания Украинской православной церкви Киевского патриархата, за что был лишен сана Русской православной церковью. В 2018 году при его участии была создана ПЦУ, однако возглавил ее другой священник, а Филарет стал «почетным патриархом» без реальной власти. Вскоре после этого он вступил в конфликт с руководством раскольников, обвинив их в нарушении договоренностей. В духовном завещании Филарет запретил священникам ПЦУ отпевать его. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее религиовед раскрыл судьбу украинской церкви после смерти Филарета.

 
