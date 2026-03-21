Ветеран «Динамо» рассказал, нужно ли дать тренеру ЦСКА доработать

Экс-вратарь Тяпушкин: надо дать доработать Челестини в ЦСКА
Бывший голкипер московского «Динамо» Дмитрий Тяпушкин считает, что тренеру Фабио Челестини надо дать доработать в столичном ЦСКА, передает Vprognoze.ru.

«Я всегда буду за приглашение российских специалистов. Но раз уж пригласили Челестини, то дайте ему доработать. Календарь у ЦСКА сейчас располагает. Думаю, ситуация в ближайшее время выправится», — сказал Тяпушкин.

Швейцарский тренер Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне прошлого года. В последних трех матчах армейцы потерпели поражение от «Краснодара» в Кубке России (0:4), а также проиграли «Балтике» (0:1) и «Динамо» (1:4) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 21 тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 36 набранными очками. Лидирует в рейтинге «Краснодар» с активом в 46 очков.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА продолжит борьбу в Пути регионов. В следующем матче ЦСКА 21 марта дома сыграет с махачкалинским «Динамо».

Ранее бывший гендиректор московского «Спартака» назвал условие, при котором ЦСКА уволит тренера.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

