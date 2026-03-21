Решение европейских стран отказаться от международного права, фактически принятое на завершившемся 20 марта саммите Евросоюза, усложнит ее положение в борьбе против России. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«А что насчет международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что тот факт, что Евросоюз заявляет о правовой свободе в то время, когда сам испытывает трудности, а его члены препятствуют решающей борьбе против России, делает положение блока только более опасным.

Сегодняшнее поведение западных стран на мировой арене приобрело преступный характер, продолжил журналист. По его словам, главы государств и правительств стран ЕС осуждали борьбу Ирана против США и Израиля, в то время как европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению.

20 марта в Брюсселе завершился саммит лидеров стран ЕС. Газета Politico писала, что встреча показала бессилие Евросоюза в отношении конфликта на Украине и эскалации вокруг Ирана. Страны-члены ЕС не смогли что-либо предпринять ни по одному из этих вопросов.

