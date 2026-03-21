Глава «ЛизаАлерт» рассказал, когда продолжатся поиски Усольцевых

Поиски Усольцевых с участием волонтеров продолжатся после того, как для этого будут необходимые условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

По его словам, есть места, которые «интересны» добровольцам, но сейчас там все еще есть снег. Как только он сойдет, волонтеры продолжат искать пропавших родителей и ребенка в Красноярском крае.

«Туда мы соберем команду из разных регионов и будем использовать разные технические способы, кроме наших традиционных, и попробуем поискать», – рассказал Сергеев.

Семья Усольцевых отправилась в поход в Красноярском крае в конце сентября прошлого года. Однако вскоре они перестали выходить на связь. После этого в регионе организовали масштабные поиски, которые не дали результатов. Активная фаза поисков завершилась в середине октября.

Предполагается, что с семьей произошел несчастный случай.

