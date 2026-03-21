Сборную России сравнили с Аргентиной

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о предстоящем матче со сборной России, сравник российскую команду с аргентинской, передает «Чемпионат».

«В предыдущие годы мы играли с Аргентиной, нынешними чемпионами мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня. Однако наша ответственность всегда выше, потому что мы хотим расти», — сказал Оливас.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.



Ранее в африканской сборной объяснили отказ от игры с Россией.