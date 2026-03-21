Два человека пострадали при атаке дронов в Уфе

В Башкирии при атаке беспилотников пострадали два человека. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Речь идет о строителях многоквартирного дома в Уфе, в который врезались дроны. Госпитализация им не понадобилась. Пожар, возникший после удара, экстренные службы уже ликвидировали.
Беспилотники повредили крышу и несколько квартир в новостройке. Очевидцы рассказали, что около 09:20 утра услышали громкий звук, после чего над зданием появился дым.
Дом еще не введен в эксплуатацию и не заселен.
В регионе введен режим беспилотной опасности, аэропорт Уфы закрыт уже около двух часов.
Кроме того, за прошедшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника. Они были ликвидированы над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, а также над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.
Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.