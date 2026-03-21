Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Толпа неизвестных напала на вышедших из Московской хоральной синагоги

Вечером 20 марта у Московской хоральной синагоги, расположенной недалеко от станции метро «Китай-город» в центре Москвы, произошла потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По рассказам очевидцев, агрессивные молодые люди набросились на прихожан синагоги, выкрикивая оскорбительные лозунги.

«Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», — рассказал один из свидетелей конфликта.

На опубликованном журналистами видео один из участников потасовки, представившийся Максимом, заявил, что «посадит на нож» мужчину, вышедшего из синагоги.

После инцидента напавшие ушли в сторону станции метро.

Официальные причины произошедшего инцидента на текущий момент не установлены, однако автор видеозаписи и один из очевидцев полагают, что мотивом нападения мог стать антисемитизм и текущая геополитическая обстановка, включая события в Иране.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!