Толпа неизвестных напала на вышедших из Московской хоральной синагоги

Осторожно, новости: в центре Москвы произошла массовая драка около синагоги

Вечером 20 марта у Московской хоральной синагоги, расположенной недалеко от станции метро «Китай-город» в центре Москвы, произошла потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По рассказам очевидцев, агрессивные молодые люди набросились на прихожан синагоги, выкрикивая оскорбительные лозунги.

«Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», — рассказал один из свидетелей конфликта.

На опубликованном журналистами видео один из участников потасовки, представившийся Максимом, заявил, что «посадит на нож» мужчину, вышедшего из синагоги.

После инцидента напавшие ушли в сторону станции метро.

Официальные причины произошедшего инцидента на текущий момент не установлены, однако автор видеозаписи и один из очевидцев полагают, что мотивом нападения мог стать антисемитизм и текущая геополитическая обстановка, включая события в Иране.

