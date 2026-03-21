Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы

Певица Лариса Долина появилась в базе должников ФНС. Об этом сообщает Super со ссылкой на данные ведомства.

По данным издания, речь идет о сумме в 21 тысячу рублей.

До этого в базе должников появилась и дочь звезды. Известно, что у нее накопился долг в размере 47 тысяч рублей. Сама 42-летняя женщина работает в компании «Музкульт». Предполагалось, что организация запустит школу для молодых талантов. На эти цели выделили 100 миллионов рублей из бюджета.

«Музкульт» позже подавала заявку на госконтракт 76,6 миллионов рублей, но она была отклонена.

Сама Лариса Долина больше года находилась в центре скандала, связанного с недвижимостью. Певица стала жертвой мошенников, по их требованию продав квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей.

Позже Долина пыталась вернуть жилье. Суд встал на ее сторону, но Лурье дошла до Верховного суда. В результате ее признали владелицей жилья.

Ранее на большой концерт Ларисы Долиной продали 10% билетов.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
