В бундесвере обнаружили жизненно опасные сбои в новой системе связи

Welt am Sonntag: новая система связи D-LBO представляет угрозу для жизни солдат
Новая цифровая система связи бундесвера D-LBO оказалась неработоспособной и представляющей угрозу для жизни военнослужащих. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под грифом «Только для служебного пользования».

В материале говорится, что зафиксированные неполадки были настолько серьезными, что даже во время обычных маневров и тренировок возникали опасные для жизни и здоровья солдат ситуации. По мнению авторов материала, в нынешнем состоянии данная система не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений.

Журналисты отмечают, что после внедрения D-LBO в танки Leopard 2 A7V на учениях происходили сбои даже при передаче обычных радиосообщений.

В начале марта немецкое издание Der Spiegel писало, что украинские военные с боевым опытом будут обучать солдат бундесвера применять БПЛА. Тренировки планируют начать «как можно быстрее», хотя конкретных дат в соглашении не указано.

