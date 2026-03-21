Умер актер из «Баффи — истребительница вампиров»

Американский актер Николас Брендон, прославившийся ролью Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров», умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщила его семья на странице актера в X.

Родные актера сообщили, что он скончался во сне по естественным причинам.

Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Помимо культового сериала об истребительнице нечисти, он снимался в проектах «Мыслить как преступник», «Секреты на кухне», «Без следа» и «Частная практика».

В последние годы, как отметили близкие, актер сосредоточился на изобразительном искусстве и занимался живописью.

Накануне умер легендарный актер Чак Норрис в возрасте 86 лет. За день до смерти он попал в больницу на Гавайях, причина госпитализации неизвестна.

10 марта, в свой 86-й день рождения, Норрис опубликовал в соцсетях последнее видео — запись со своей тренировки. «Я не старею, я становлюсь лучше», — подписал он.

Семья актера также отметила, что хотела бы сохранить обстоятельства кончины Норриса в тайне, однако, уточняется, что он был окружен родными и «обрел покой».

Ранее стало известно, что умерла жена Олега Басилашвили.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
