Дачникам напомнили о штрафах и риске суда из-за уличного туалета

Юрист Тарановский: за неправильный туалет на даче грозит штраф до 5 тыс. рублей
Неправильная установка уличного туалета на участке может обернуться штрафом и судебными разбирательствами с соседями. Об этом ТАСС сообщил адвокат Давид Тарановский.

По его словам, прямого штрафа за сам туалет в законе нет, однако нарушение санитарных норм подпадает под статью 6.3 КоАП РФ. Формально штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей, но на практике он может достигать около 5 тыс. рублей.

Кроме того, при самовольном строительстве без соблюдения требований владельца могут обязать снести постройку за свой счет.

Тарановский отметил, что наиболее серьезные последствия связаны с возможными исками от соседей. Если они докажут, что из-за туалета ухудшилось качество воды в колодце или появился неприятный запах, суд может обязать устранить нарушения или перенести объект.

Адвокат добавил, что в 2026 году контроль за соблюдением норм усилился. Основные претензии касаются не самого наличия туалета, а нарушений санитарных расстояний и требований к его размещению.

Ранее юрист предупредил о штрафах за сжигание мусора на даче.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!