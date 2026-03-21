Стала известна дата переговоров США и Украины

Переговоры делегаций США и Украины пройдут 21 марта в Майами

Переговоры делегаций США и Украины по вопросы урегулирования украинского конфликта пройдут 21 марта в Майами. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

США на переговорах представят специальный представитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Издание «Общественное» со ссылкой на источники пишет, что Украину на встрече представят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, а также руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Позднее в Кремле заявили, что трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами, однако Москва рассчитывает на их возобновление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине.