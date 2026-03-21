На Первом канале спели про отключение интернета

Дети спели о пользе отключения интернета в эфире программы Первого канала «Поле чудес». Это произошло в последнем выпуске передачи, который вышел 20 марта.

В эфире шоу выступила руководитель художественной вокальной студии «Комильфо» из Волгограда Анастасия Серебрякова вместе с детским коллективом.

Песня, которую исполнил этот ансамбль на сцене, начинается со слов: «Отключили интернет, блогов нет, каналов нет, мы играем в бадминтон, что за жуткий сон». В тексте композиции есть строчки о том, что детям «телефоны ни к чему», их обед «не испортил» мониторов синий цвет, «в реальности друзей рядом видеть веселей».

В припеве поется: «Не хотим, не хотим — не поймаешь сети. Не сидим, не сидим в вашем интернете. Не хотим, не хотим — не сидим, не сидим. Объявляем год — все наоборот».

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов объяснил, что наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах России сбои в работе мобильного интернета не связаны с блокировкой — речь идет о перенастройке маршрутизации трафика. В ближайшее время работа завершится, ситуация стабилизируется, пообещал он.

Ранее сообщалось, что более трети российских детей проводят в интернете до восьми часов в сутки.