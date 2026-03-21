На Первом канале спели про отключение интернета

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Дети спели о пользе отключения интернета в эфире программы «Поле чудес»
Первый канал

Дети спели о пользе отключения интернета в эфире программы Первого канала «Поле чудес». Это произошло в последнем выпуске передачи, который вышел 20 марта.

В эфире шоу выступила руководитель художественной вокальной студии «Комильфо» из Волгограда Анастасия Серебрякова вместе с детским коллективом.

Песня, которую исполнил этот ансамбль на сцене, начинается со слов: «Отключили интернет, блогов нет, каналов нет, мы играем в бадминтон, что за жуткий сон». В тексте композиции есть строчки о том, что детям «телефоны ни к чему», их обед «не испортил» мониторов синий цвет, «в реальности друзей рядом видеть веселей».

В припеве поется: «Не хотим, не хотим — не поймаешь сети. Не сидим, не сидим в вашем интернете. Не хотим, не хотим — не сидим, не сидим. Объявляем год — все наоборот».

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов объяснил, что наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах России сбои в работе мобильного интернета не связаны с блокировкой — речь идет о перенастройке маршрутизации трафика. В ближайшее время работа завершится, ситуация стабилизируется, пообещал он.

Ранее сообщалось, что более трети российских детей проводят в интернете до восьми часов в сутки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
