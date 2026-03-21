Нурлан Сабуров пошутил о выдворении из России

Комик Нурлан Сабуров пошутил о запрете на въезд в Россию и вспомнил жену

Комик Нурлан Сабуров публично отреагировал на запрет въезда в Россию, пошутив об этой ситуации во время выступления. Об этом сообщает издание Super.

Его речь прозвучала на торжественном обряде тусау кесер — празднике, посвященном первым шагам ребенка.

Со сцены Сабуров дал понять, что надеется чаще видеться с присутствующими, а также передал привет от своей жены.

«Слава Богу, она сейчас не с нами здесь — единственная радость, на самом деле, после всей этой ситуации», — заключил он.

Зал встретил эту реплику смехом.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В феврале он вернулся в Казахстан. Позже Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о начале проверки в отношении комика, однако конкретную статью, по которой она проводится, до завершения мероприятий не уточнял. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист оценила шансы Сабурова вернуться в Россию.