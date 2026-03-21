Названо число БПЛА, перехваченных над территорией России за ночь

Минобороны: за ночь над территорией РФ сбито свыше 280 беспилотников

За прошедшую ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 283 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что менее чем за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.

Массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 21 марта подверглась Ростовская область., сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, удалось перехватить 90 украинских БПЛА в девяти районах региона.

Также сегодня, по словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили гражданскую инфраструктуру в Энгельсе.

