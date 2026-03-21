Москвичку задержали за то, что ее пес укусил четырехлетнего ребенка за лицо

В Москве задержали хозяйку питбуля, напавшего на четырехлетнего мальчика
После нападения собаки на ребенка в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали хозяйку животного. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на Суздальской улице. По данным ведомства, четырехлетний пострадавший гулял по улице, когда на него напал питбуль и несколько раз укусил. Это заметили очевидцы и обратились к сотрудникам ДПС, которые находились недалеко.

«Сотрудники, оценив обстановку, применили табельное оружие и обезвредили агрессивное животное», – сообщается в публикации.

Ребенок получил рваные раны щеки, он попал в больницу. Полицейские тем временем выяснили, что питомец гулял без хозяйки у себя дома в Балашихе, но сбежал.

Женщину задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

До этого в Новосибирской области пьяный мужчина несколько раз выстрелил в бездомную собаку из ружья. Одна из пуль застряла между щекой и челюстью. Волонтеры отвезли животное к ветеринару.

Ранее в Шотландии запретили собачьи бега.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
