Москвичку задержали за то, что ее пес укусил четырехлетнего ребенка за лицо

После нападения собаки на ребенка в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали хозяйку животного. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на Суздальской улице. По данным ведомства, четырехлетний пострадавший гулял по улице, когда на него напал питбуль и несколько раз укусил. Это заметили очевидцы и обратились к сотрудникам ДПС, которые находились недалеко.

«Сотрудники, оценив обстановку, применили табельное оружие и обезвредили агрессивное животное», – сообщается в публикации.

Ребенок получил рваные раны щеки, он попал в больницу. Полицейские тем временем выяснили, что питомец гулял без хозяйки у себя дома в Балашихе, но сбежал.

Женщину задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

