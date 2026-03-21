В России участились случаи «тихих разводов», предупредила психолог

«Тихий развод» — название для хронического эмоционального отчуждения в паре. Сегодня психологи наблюдают рост этого явления, предупредила собеседница «Газеты.Ru» клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров - Нахабино» Ольга Уманова.

«Тихий развод» описывает ситуацию, когда пара формально остается вместе, под одной крышей, но эмоционально уже давно живет отдельной жизнью. В такой семье могут быть дети, налаженный быт и общие дела, но нет эмоций, чувств, близости и интереса друг к другу.

«Ранние признаки приближающегося «тихого развода»: разговоры только о быте, исчезли темы мечты, чувств, личного, избегание тактильного контакта, отсутствие совместных планов, конфликты не решаются, а замалчиваются. Эмоциональная реакция на партнера – раздражение или безразличие. Нет ни злости, ни радости, только пустота», — объяснила психолог.

Такая ситуация в паре возникает по нескольким причинам. Во-первых, современный ритм жизни превращает семью в «проект»: дети, ипотека, карьера, быт. Эмоциональная близость требует времени, ресурсов, которых у людей часто не остается.

«Во-вторых, пара часто вынуждена оставаться вместе, так как развод по-прежнему воспринимается как «неудача», в итоге люди выбирают «стабильность иллюзии», боясь осуждения, финансовой нестабильности или одиночества. Наконец, мы привыкаем к отсутствию близости, как к фоновому шуму. «Нет скандалов, значит все хорошо» является опасным заблуждением, которое маскирует эмоциональное отстранение», — рассказала психолог.

Часто такой тихий развод, по словам психолога, приводит к хроническому стрессу и тревожности, депрессивным эпизодам, снижению самооценки и др.

«Такое постоянное «насилование себя» крайне вредно: человек ежедневно подавляет свои потребности в близости, принятии и искренности ради поддержания фасада. Длительное пребывание в таких отношениях может сформировать выученную беспомощность, убеждение, что изменить ничего нельзя. Это затрудняет выход из ситуации даже при появлении возможностей, поэтому такую проблему стоит решать, желательно, с психологом», — рассказала специалист.

Исправить ситуацию, по словам Умановой, можно, но только при условии, что оба партнера готовы к работе. Если же один или оба уже эмоционально «вышли» из отношений, попытки «спасти» брак могут лишь продлить страдания.

