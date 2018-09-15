СМИ: глава Кубы намерен посетить США

Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает El Nuevo Herald.

По данным издания, в ходе визита Диас-Канель также намерен провести встречи с членами кубинской общины.

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Как отмечается, это будет первый визит нынешнего лидера Кубы в США.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что отсутствие выборов нового лидера Куба говорит о том, что власти сохранили свою репрессивную монополию.

19 апреля Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета Кубы.