Глава МИД Германии заявил о ключевой роли России в Идлибе

Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что российская сторона играет в сирийском Идлибе ключевую роль, пишет Stuttgarter Nachrichten.

По словам Мааса, всем известно, что стоит на кону. В настоящее время необходимо предотвратить еще одну гуманитарную катастрофу.

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«Россия играет здесь ключевую роль, и мы имеем ожидания», — подчеркнул Маас.

Он добавил, что Германия готова взять на себя ответственность по восстановлению Сирии, если в стране будет принято политическое решение, по итогам которого пройдут свободные выборы. Маас заметил, что Россия, Иран и Турция не смогут справиться с восстановлением региона в одиночку.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель в первый раз поддержала действия российской стороны на сирийской территории.