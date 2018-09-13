Комиссия в Армении расследует прослушивание главы службы нацбезопасности

Для расследования дела о прослушивании телефонного разговора директора службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой специальной следственной службы страны Сасуном Хачатуряном национальное собрание страны созвал сформировало специальную следственную комиссию, передает РИА «Новости».

«Комиссия будет состоять из 11 человек. Пять мест отведено Республиканской партии Армении, три — фракции «Елк», два — блоку «Царукян» и одно — партии «Дашнакцутюн», — сообщил спикер парламента страны.

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На самой записи слышно, как Ванецян говорит Хачатуряну о необходимости ареста бывшего президента Роберта Кочаряна.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о начале войны с олигархами в Армении.