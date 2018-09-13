Посол: Франция намерена укреплять сотрудничество с Россией

Франция заинтересована во взаимодействии с Москвой по укреплению безопасности в Европе, передает РИА «Новости» заявление французского посла в России Сильви Берманн.

«Франция, несомненно, заинтересована в укреплении партнерства с Россией», — сказала она.

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Берманн добавила, что ЕС является одним из крупнейших инвесторов в России.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение своего французского коллеги Эммануэля Макрона посетить Францию.

По его словам, Макрон пригласил Путина посетить Францию 11 ноября.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность поездки Путина во Францию на годовщину Первой мировой войны.