Россия сняла возражения против доклада по санкциям против КНДР в ООН

Постоянное представительство России в ООН сняло возражения по докладу независимой группы экспертов по санкциям против КНДР, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря постпредства Федора Стржижовского.

«На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН», — сказал Стржижовский.

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По его словам, в настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций по Северной Корее, внесены поправки, «о необходимости учета которых мы неоднократно заявляли ранее. Не вызывает сомнений, что качество доклада от этого только выиграло».

«Ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами», — добавил он.

Ранее замглавы российского МИДа Игорь Моргулов рассказал о намерении российской стороны поднять в Совбезе ООН вопрос об ослаблении санкции против КНДР.