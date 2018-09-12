Экс-госсекретарь США призвал демократов не требовать импичмента Трампа

Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил в эфире телеканала Fox News, что демократам не следует требовать импичмента президента США Дональда Трампа.

По словам Керри, демократам следует с «осторожностью» относиться к теме импичмента американского президента. Политик подчеркнул, что было бы «ошибкой» требовать импичмента Трампа прямо сейчас, так как у спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, в данный момент нет никаких доказательств сговора президента с Россией.

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«Расследование Мюллера должно идти своим чередом и только потом стоит делать выводы», — заключил Керри.

Ранее газета The Washington Post писала, что Трамп обсудил с юристами подготовку к импичменту.