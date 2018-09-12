Эксперт призвал США умерить амбиции относительно вмешательства в дела России

Профессор и научный сотрудник Кеннановского института в Вашингтоне Уильям Хилл считает, что активное вмешательство не должно быть стратегией Запада в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

По утверждению эксперта, критика в отношении России оправдана и обоснована, однако активное вмешательство, на его взгляд, является контрпродуктивной мерой.

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«Думаю, что у нас неизбежно должно быть меньше амбиций относительно того, как изменить местную систему и практику других стран, в особенности же России», — сказал Хилл.

Он также заявил, что для изменения ситуации западным странам «показывать пример, а не действовать с помощью инструкций и принуждения».

Хилл также подчеркнул, что именно расширение НАТО и ЕС на восток в последнюю четверть века стали причиной роста напряженности.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы США.