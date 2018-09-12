Британия обвинила Россию во лжи по делу Скрипалей

В Великобритании заявили, что на все попытки выяснить у России правду в деле Скрипалей Москва каждый раз отвечала ложью и обманом, передает Reuters слова официального представителя британского премьер-министра Терезы Мэй.

Таким образом он прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются гражданскими лицами и никакого отношения к криминалу они не имеют.

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«Эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и их методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», — сказал пресс-секретарь Мэй.

Он также добавил, что британская сторона неоднократно запрашивала у России информацию об инциденте в Солсбери, однако, по его утверждению, в ответ всегда получала ложь и обман, и в данный момент ничего не изменилась.

Ранее сообщалось, что Путин сравнил дело о «российском вмешательстве» с делом Скрипалей.