Автор дуэльного кодекса прокомментировал свой законопроект

Депутат Госдумы Сергей Иванов рассказал о проекте дуэльного кодекса, который он внес на рассмотрение российского парламента, передает ФАН.

По его словам, главным принципом кодекса является возможность дуэли только между равными, иначе это может считаться использованием служебного положения в корыстных целях. Депутат отметил, что использовал при подготовке законопроекта исторические источники, но адаптировал его к современным «бессословным» реалиям.

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«У нас дворян нет, за исключением Михалкова Никиты Сергеевича, поэтому пришлось внести в кодекс такую категорию, как «муниципальные и государственные служащие», — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что дуэль допустима только между служащими при условии, что оскорбление носит не личный, а профессиональный характер. Рядовым гражданам, по мнению депутата, следует решать вопросы в судебном порядке.

«Если же у нас чиновникам мало уголовной статьи «клевета» и административной статьи «оскорбление», то извольте подчиняться вот этому кодексу», — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль.