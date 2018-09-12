В парламенте Японии прокомментировали предложение о мирном договоре

Член Палаты советников японского парламента Сацуки Катаяма считает, что заключение между Россией и Японией мирного договора без предварительных условий означает игнорирование уже достигнутого в этом направлении, передает РИА «Новости».

Она выразила согласие с японским премьер-министром Синдзо Абэ по поводу того, что отсутствие мирного договора на протяжении 70 лет — это «нехорошая ситуация», подчеркнув, что это мнение разделяют лидеры обеих стран. При этом она не поддержала идею мира без предварительных условий.

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«Ведь Япония и СССР, Япония и Россия вели переговоры по разным аспектам, включая проблему островов (южных Курил). И если договор заключить без предварительных условий, то не принимать во внимание эти факторы что ли?» — пояснила Катаяма.

При этом сенатор отметила, что она приехала в Россию как исполняющая обязанности председателя политического совета правящей в Японии партии, и пообещала передать предложение руководству, поскольку дипломатия, по ее словам, является делом властей.

Ранее в Кремле рассказали, как возникло предложение Путина о мирном договоре с Японией.