Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и снова выпили водки

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме самостоятельно приготовили блины и выпили водки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидеры стран посетили выставку «Улицы Дальнего Востока», которая располагается «на полях» ВЭФ. В одном из павильонов им предложили надеть фартуки и самим приготовить блины, начинив их местными морепродуктами.

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В процессе готовки Путин отметил мастерство Си Цзиньпина. Российский и китайский лидеры наполнили получившиеся блины черной и красной икрой и съели блюдо, после чего по предложению Путина выпили немного водки.

Ранее российский президент рассказал, что в один из своих дней рождения пил водку вместе с Си Цзиньпином.