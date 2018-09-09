Путин отдал голос на выборах мэра Москвы

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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, российский лидер отдал свой голос на выборах главы столицы на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук по улице Косыгина.

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Ранее сообщалось, что свои голоса на выборах столичного градоначальника уже отдали российский премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦИК Элла Памфилова и действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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