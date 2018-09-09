Путин отдал голос на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы, передает РИА «Новости».
По имеющимся данным, российский лидер отдал свой голос на выборах главы столицы на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук по улице Косыгина.
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Ранее сообщалось, что свои голоса на выборах столичного градоначальника уже отдали российский премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦИК Элла Памфилова и действующий мэр Москвы Сергей Собянин.
9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.
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